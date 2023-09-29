В Красноярском крае выделят миллиарды на развитие культуры и туризма

В ближайшие три года сферам культуры и туризма Красноярского края выделят свыше 30 млрд рублей. Львиную долю средств — 29,7 млрд — на их развитие направит краевой бюджет, 656 млн рублей поступят из федерального.
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