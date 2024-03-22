Препараты от СДВГ связаны со снижением числа госпитализаций в психиатрические учреждения

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале JAMA Network Open, для подростков и взрослых с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) использование лекарственных препаратов от СДВГ связано с меньшим количеством госпитализаций в психиатрические и непсихиатрические учреждения.
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