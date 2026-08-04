Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами преступлений прошлых лет

Председатель СК России провел оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами преступлений прошлых лет

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин провел в режиме видео-конференц-связи оперативное совещание по вопросам расследования территориальными следственными органами преступлений прошлых лет.

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