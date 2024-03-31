Президент сделал важные заявления по миграционной политике, которые уже полным ходом реализуются

Вчера 26K прочитали В Генеральной прокуратуре Российской Федерации состоялось расширенное заседание Коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры за 2023 год и задачам по укреплению законности и правопорядка на 2024 год.
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