Президент сделал важные заявления по миграционной политике, которые уже полным ходом реализуются

Добрый Мир
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Добрый Мир

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Комментарии
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Юрий Николаев
Ну что же, будем (как говорится) поглядеть. Что перевесит УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА или ДЕНЕЖКИ! Что то мне подсказывает, что как только этот шум устаканится, наши чинуши опять повернутся к деньгам.
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