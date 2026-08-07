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"Путин назвал Шредера, но кроме него никого нет" — эксперт о шансах на переговоры

"Путин назвал Шредера, но кроме него никого нет" — эксперт о шансах на переговоры

В окружении канцлера Фридриха Мерца нет фигур, способных вести переговоры с Россией. Герхард Шредер остаётся единственной названной Путиным кандидатурой, а Ангела Меркель делать этого не будет.

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