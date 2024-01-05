Крымские производители получили сертификат на выпуск электромобиля на базе УАЗ-452 «Буханка»

Крымское научно-производственное предприятие «Элькафа» получило сертификаты соответствия на разработанный набор компонентов для переоборудования УАЗ-452 «Буханка» в электромобиль, ходовые испытания планируется завершить в начале 2024 года.
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