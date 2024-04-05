Байден потребовал дать делегации Израиля полномочия на сделку с заложниками

Президент США Джо Байден рекомендовал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху предоставить полномочия членам делегации, которая участвует в непрямых переговорах с ХАМАС, на заключение договоренностей по обмену заложников.
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