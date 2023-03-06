«Аня преувеличила мои подвиги. Не уползал с катка на карачках», — Костомаров высмеял откровение Семенович о его алкоголизме

В последний месяц источники СМИ полны информацией про Романа Костомарова. Вся страна обсуждает его здоровье и шансы на скорейшее выздоровление, молится за то, чтобы молодой и талантливый спортсмен как можно скорее выкарабкался из пугающей всех беды.