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«Аня преувеличила мои подвиги. Не уползал с катка на карачках», — Костомаров высмеял откровение Семенович о его алкоголизме

«Аня преувеличила мои подвиги. Не уползал с катка на карачках», — Костомаров высмеял откровение Семенович о его алкоголизме

В последний месяц источники СМИ полны информацией про Романа Костомарова. Вся страна обсуждает его здоровье и шансы на скорейшее выздоровление, молится за то, чтобы молодой и талантливый спортсмен как можно скорее выкарабкался из пугающей всех беды.

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