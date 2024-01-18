В Warhammer: Vermintide 2 пройдёт закрытый альфа-тест режима Versus Разработчик Fatshark объя...

В Warhammer: Vermintide 2 пройдёт закрытый альфа-тест режима VersusРазработчик Fatshark объявил о новом закрытом альфа-тестировании кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2, на этот раз с целью протестировать совершенно новую функцию – режим Versus.