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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Warhammer: Vermintide 2 пройдёт закрытый альфа-тест режима Versus Разработчик Fatshark объя...

В Warhammer: Vermintide 2 пройдёт закрытый альфа-тест режима Versus Разработчик Fatshark объя...

В Warhammer: Vermintide 2 пройдёт закрытый альфа-тест режима VersusРазработчик Fatshark объявил о новом закрытом альфа-тестировании кооперативного экшена Warhammer: Vermintide 2, на этот раз с целью протестировать совершенно новую функцию – режим Versus.

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