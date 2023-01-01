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Гвардиола об 1:1 с «Эвертоном»: «Соперник держится в своей штрафной все время – сложно, но такова наша игра»

Пеп Гвардиола отметил оборонительную тактику «Эвертона». Главный тренер «Манчестер Сити» дал комментарии после матча с ливерпульской командой, прошедшего в рамках 18-го тура Премьер-лиги и завершившегося со счетом 1:1.

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