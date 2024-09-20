Shot: Сын певицы Ирины Понаровской умер в Москве

В Москве скончался сын Ирины Понаровской и джазового певца Вейланда Родда – Энтони Родд. По информации Telegram-канала Shot, 39-летнему мужчине резко стало плохо, когда он находился у себя дома на улице Трифоновской.
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