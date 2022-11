Ронни О’Салливан продолжит борьбу за четвертый титул на турнире Champion of Champions

Ронни О’Салливан провел великолепное выступление, обрушив всю свою мощь на голову Чжао Синьтуна, и вышел в волнующий полуфинал против Фаня Чжэнъи на турнире Champion of Champions 2022, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2022 Расписание трансляций Champion of Champions 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Ронни О’Салливан вышел в полуфинал турнира Champion of Champions 2022, победив Милкинса и Синьтуна на University of Bolton Stadium в Болтоне.