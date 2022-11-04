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Ронни О’Салливан продолжит борьбу за четвертый титул на турнире Champion of Champions

Ронни О’Салливан продолжит борьбу за четвертый титул на турнире Champion of Champions

Ронни О’Салливан провел великолепное выступление, обрушив всю свою мощь на голову Чжао Синьтуна, и вышел в волнующий полуфинал против Фаня Чжэнъи на турнире Champion of Champions 2022, сообщает World Snooker Ронни О’Салливан (фото: WST) Все новости и результаты Champion of Champions 2022 Турнирная таблица, результаты Champion of Champions 2022 Расписание трансляций Champion of Champions 2022 (и ГОЛОСОВАНИЯ!) Ронни О’Салливан вышел в полуфинал турнира Champion of Champions 2022, победив Милкинса и Синьтуна на University of Bolton Stadium в Болтоне.

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