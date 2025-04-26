В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические занятия с учениками образовательных учреждений

Мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» Оренбургской области посетил школы №№ 1 и 3 и детский сад № 1 «Мир» Бузулука с важной миссией – обучить участников дорожного движения безопасному нахождению на проезжей части.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии