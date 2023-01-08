В Перми в аэропорту самолёт рейса ДР 6512 выкатился за пределы ВПП при начале разбега, пассажиры не пострадали

В Перми в воскресенье утром самолёт авиакомпании "Победа" рейса ДР 6512, следовавший по маршруту Пермь-Москва, при начале разбега выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.
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