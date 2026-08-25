ВС РФ освободили населенный пункт Анновка в ДНР

Населенный пункт освободили военнослужащие группировки войск «Центр». 25-08-2026 12:07 © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Поделиться: Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Анновка на территории Донецкой Народной Республики.
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