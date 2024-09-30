Топ популярнейших игроков русской версии Transfermarkt возглавили новички «Амкала» Ахильгов и Папикян. Они опередили Пьянича, Роналду и Месси

Вчера ночью медиафутбольный клуб объявил о переходе защитника Абдурахмана Ахильгова. На прошлой неделе 26-летний игрок уже был включен в заявку на матч Фонбет Кубка России с «Аланией» (0:1), но на поле так и не вышел.