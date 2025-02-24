Крепости и фронтиры на западном фронте России

Рано или поздно России предстоит поднять вопрос о сухопутном коридоре в Калининградскую область и о будущем Приднестровья, если партнеры останутся недоговороспособнымиОЛЕГ СЕРДЕЧНИКОВ Главный редактор порталов RuBaltic.
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