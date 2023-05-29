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Американский аналитик Райт заявил о «недостатках Кинжалов» ради оправдания провалов ЗРК Patriot

Американский аналитик Райт заявил о «недостатках Кинжалов» ради оправдания провалов ЗРК Patriot

Global Look Press | United Aircraft Corporation Американский аналитик Дэвид Райт попытался принизить возможности гиперзвуковых ракет «Кинжал», чтобы оправдать недавние провалы ЗРК Patriot в Киеве.

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