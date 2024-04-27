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Северное Медведково

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  • Вячеслав Даньшин
    Хорошо бы ещё  переименовать улицу на которой стоит посольство Польши, в улицу Ивана Сусанина.Москвичи выбрали ...

Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

На фестивале также обсуждались возможности московской киноинфраструктуры Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил в своем Telegram-канале о завершении 46-го Московского международного кинофестиваля, где было показано более 250 фильмов из 50 стран.

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