Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

На фестивале также обсуждались возможности московской киноинфраструктуры Сергей Собянин, мэр Москвы, сообщил в своем Telegram-канале о завершении 46-го Московского международного кинофестиваля, где было показано более 250 фильмов из 50 стран.
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