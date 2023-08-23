БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Курс рубля развернули специальными мерами

Курс рубля развернули специальными мерами

Финансовый аналитик Евстифеев: Курс доллара может вернуться и к 85-90 рублям @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Центральный банк принимает экстренные меры по поддержке национальной валюты, и эти меры подействовали немедленно.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
Включите снова требование продавать валютную выручку экспортерам до 70-80% и не убирайте его пока рубль не укрепится до по крайней мере 1:50). Отток капитала не может не иметь негативного влияния на курс. Отправьте этого мальчика на реальное предприятие поработать - пусть практику лучше поизучает, впрочем, лучше поизучать подоплеку таких его высказываний...                                         &quot;в июле этого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в России стоит оставить только те валютные ограничения, которые существенны как ответ на санкции, остальные «нужно убирать».&quot;                                слушайте, с таким цб, с такой его позицией нам и врагов не надо, о чем вообще разговор - цб вам прямым текстом все говорит: укрепление курса рубля, снижение инфляции и все такое их вообще не интересует. Им главное выполнить поставленную им задачу, которую вообще-то до сих пор никто не соизвоил им отменить - видимость изобразить и делать все то, что они до сих пор делали - строго наоборот - ослаблять курс, разгонять инфляцию и тем самым обеспечивать вывод средств за рубеж. А вот для этого как раз и надо повышать ставку и снимать ограничения прежде всего валютного характера. Поэтому вопросы с самого начала сформулированы неверно. Я могу эти вопросы сформулировать одним единственным словом - доколе???                  Знаете, мне все это напоминает - прямо-таки до боли - то ли многострадальную Сирию, то ли даже не пойму что - вроде идёт с одной стороны процесс освобождения, но с другой стороны - продолжающийся вывоз всего более-менее ценного в угоду и в интересах каких то непонятных внешних игроков
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