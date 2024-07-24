Число жертв крушения судна с россиянами в Атлантике выросло до восьми

Восемь моряков погибли и пятеро пропали без вести после того, как их рыбацкое судно перевернулось возле Мальвинских (Фолклендских) островов в Южной Атлантике, сообщило издание Contra Republica со ссылкой на испанские власти, откуда прибыла часть экипажа.
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