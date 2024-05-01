РЖД и клиенты монополии поддерживают добровольцев за миллионы. Бизнес доброй воли — в России активно развивается корпоративное волонтёрство

С 1 января 2024 года вступил в силу закон о дополнительной поддержке волонтёрской деятельности, разрешающий коммерческим структурам, развивающим у себя волонтёрство, получать разные меры госпомощи, как формальную и материальную, так и образовательную.
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