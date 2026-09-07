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В Иванове 18-летняя студентка отдала курьеру 1,5 миллиона рублей, поверив звонившим ей мошенникам

 В полицию обратилась 18-летняя жительница областного центра с заявлением о мошенничестве. Девушка-студентка стала жертвой многоступенчатой схемы обмана, в результате которой передала неизвестным крупную сумму денег в иностранной валюте.

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