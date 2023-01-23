История Бабиновской дороги начинается с 1595 года, когда русский царь Федор Иоаннович издает указ о разрешении строить дороги из России в Сибирь

История Бабиновской дороги начинается в 1595 году, когда русский царь Федор Иоаннович издал указ, разрешающий строительство дорог из России в Сибирь.
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