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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» и «Динамо» сразятся за первое место в регулярке КХЛ. Букмекеры назвали фаворита

«Спартак» примет «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Динамовцы лидируют в турнирной таблице регулярки, опережая идущий вторым «Спартак» на одно очко.

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