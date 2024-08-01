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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр о ситуации с ротацией: «В регулярном сезоне мыльные оперы отвечают за рейтинги. Здесь надо просто взять чертово золото»

Сборная США одержала победу со счетом 103:86 и вышла в 1/4 финала. «Это самая быстрая команда турнира, с которой нам предстояло играть.

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