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62ИНФО | Новости Рязани

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В Касимовском районе пара культивировала плантацию конопли

В Касимовском районе пара культивировала плантацию конопли

По данным правоохранителей, 42-летний мужчина и его 50-летняя жена предпринимали различные способы конспирации: не пускали домой соседей, не общались с ними, а окна плотно затонировали и загородили шторой.

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