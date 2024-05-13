В Касимовском районе пара культивировала плантацию конопли

По данным правоохранителей, 42-летний мужчина и его 50-летняя жена предпринимали различные способы конспирации: не пускали домой соседей, не общались с ними, а окна плотно затонировали и загородили шторой.
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