Максимальный размер пенсии: сколько можно будет получать в 2027 году

Какой будет пенсия в 2027 году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В 2027 году размер страховой пенсии по старости для отдельных граждан может приблизиться к 77,4 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Шохин заявил о го...
- Минпромторг Росси...
- Минпромторг Росси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым