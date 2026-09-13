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Татар-информ

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Максимальный размер пенсии: сколько можно будет получать в 2027 году

Максимальный размер пенсии: сколько можно будет получать в 2027 году

Какой будет пенсия в 2027 году Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ» В 2027 году размер страховой пенсии по старости для отдельных граждан может приблизиться к 77,4 тыс.

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