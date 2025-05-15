«Кто ты такой, пес шелудивый»: Алаудинов посоветовал Зеленскому не выделываться

Фото: сайт главы Чечни Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому после его недовольства уровнем представительства российской делегации, прибывшей в Стамбул.
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