ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

34 подписчика

Успеть до 15-го числа: почему пришли новые счета за коммуналку и что изменилось в правилах оплаты ЖКХ

Успеть до 15-го числа: почему пришли новые счета за коммуналку и что изменилось в правилах оплаты ЖКХ

С 2026 года в России действует обновленный платежный календарь для всех собственников и нанимателей жилья: единый дедлайн для оплаты жилищно-коммунальных услуг перенесен на 15-е число месяца, следующего за расчетным.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым