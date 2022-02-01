Журнал «Профиль»

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В России хотят изменить порядок отмены штрафов с дорожных камер для водителей

В России хотят изменить порядок отмены штрафов с дорожных камер для водителей

Генпрокуратура России готовит поправки к законодательству в сфере применения камер на автодорогах. Ведомство предлагает отменять штрафы, вынесенные во время некорректной работы дорожной камеры, без заявлений самих пострадавших автомобилистов.

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