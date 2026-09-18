Россияне назвали главные неприятные сюрпризы отдыха в Абхазии

Абхазия остается одним из востребованных направлений для российских туристов. При этом путешественники отмечают, что помимо красивой природы и относительно доступного отдыха здесь есть особенности, о которых лучше узнать заранее, пишет "Новая Кубань".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым