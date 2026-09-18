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Россияне назвали главные неприятные сюрпризы отдыха в Абхазии

Россияне назвали главные неприятные сюрпризы отдыха в Абхазии

Абхазия остается одним из востребованных направлений для российских туристов. При этом путешественники отмечают, что помимо красивой природы и относительно доступного отдыха здесь есть особенности, о которых лучше узнать заранее, пишет "Новая Кубань".

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