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Макрон французским фермерам: аграрный кризис нельзя решить за несколько часов

Макрон французским фермерам: аграрный кризис нельзя решить за несколько часов

Президент Франции Эммануэль Макрон в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже, где открылась выставка, посвященная сельскохозяйственной отрасли, заявил, что аграрный кризис не может быть решен за несколько часов.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(аграрный кризис нельзя решить за несколько часов) зато можно решить за секунды, отказаться финансировать войну на Украине, так как в этом случае все бабки идут на финансирование военных корпораций которые под контролем банковского финансового картеля как один из способов ограбления населения с помощью убийства людей в других странах.🤣😂
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