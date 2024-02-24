Макрон французским фермерам: аграрный кризис нельзя решить за несколько часов

Президент Франции Эммануэль Макрон в экспоцентре Пор-де-Версай в Париже, где открылась выставка, посвященная сельскохозяйственной отрасли, заявил, что аграрный кризис не может быть решен за несколько часов.
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