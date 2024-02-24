Макрон французским фермерам: аграрный кризис нельзя решить за несколько часов

ч

чвсатпкьл

(аграрный кризис нельзя решить за несколько часов) зато можно решить за секунды, отказаться финансировать войну на Украине, так как в этом случае все бабки идут на финансирование военных корпораций которые под контролем банковского финансового картеля как один из способов ограбления населения с помощью убийства людей в других странах.🤣😂