Налоговая служба разъяснила смолянам, как получить налоговый вычет без декларации

Федеральная налоговая служба дала разъяснения, как получить налоговый вычет без декларации. Чтобы получить социальные налоговые вычеты по НДФЛ на обучение, лечение и спорт, не обязательно ждать следующего года и подавать декларацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)