Азаров заявил, что высокие рейтинги Зеленского держатся на страхе украинцев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Соловьёв Live» прокомментировал высокие рейтинги главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что они основаны не на поддержке, а на страхе.
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