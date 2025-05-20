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Азаров заявил, что высокие рейтинги Зеленского держатся на страхе украинцев

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире канала «Соловьёв Live» прокомментировал высокие рейтинги главы киевского режима Владимира Зеленского, заявив, что они основаны не на поддержке, а на страхе.

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