Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Александр Тихонов: «В мое время мы соревновались и при минус 30, никто не вякал. Можно было провести в Ханты-Мансийске эстафеты без оружия»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал решение отменить гонки первого этапа Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх