Хулиганы в масках устроили нападения на прохожих в Петербурге в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге два хулигана устроили серию дерзких нападений на прохожих в новогоднюю ночь. Как стало известно РЕН ТВ, несколько инцидентов произошли во дворе дома на пересечении улицы Жени Егоровой и Суздальского проспекта.
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