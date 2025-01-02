Хулиганы в масках устроили нападения на прохожих в Петербурге в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге два хулигана устроили серию дерзких нападений на прохожих в новогоднюю ночь. Как стало известно РЕН ТВ, несколько инцидентов произошли во дворе дома на пересечении улицы Жени Егоровой и Суздальского проспекта.