В Адмиралтейском районе Петербурга специалисты реконструируют более 11 тысяч метров тепловых сетей

Одним из главных проектов является обновление на набережной Обводного канала между Краснооктябрьским и Митрофаньевским мостами В рамках совместного проекта группы компаний ТЭК по масштабному обновлению теплопроводов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» специалисты работают над реконструкцией более 11 000 метров тепловых сетей в Адмиралтейском районе.