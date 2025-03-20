В Адмиралтейском районе Петербурга специалисты реконструируют более 11 тысяч метров тепловых сетей

Одним из главных проектов является обновление на набережной Обводного канала между Краснооктябрьским и Митрофаньевским мостами В рамках совместного проекта группы компаний ТЭК по масштабному обновлению теплопроводов АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» специалисты работают над реконструкцией более 11 000 метров тепловых сетей в Адмиралтейском районе.
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