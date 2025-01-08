Госинспекция труда рассказала о самых опасных отраслях для работников в Кузбассе

На сайте ведомства опубликована статистика за 9 месяцев 2024 года.Государственная инспекция труда Кемеровской области опубликовала на своем сайте очередные статистические данные, рассказывающие о самых опасных отраслях для работников в регионе.
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