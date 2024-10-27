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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лиам Лоусон: «Если бы мы завершили свой круг, то легко бы прошли в третий сегмент квалификации»

Лоусон остался разочарован результатом квалификации в Мехико. Пилот «РБ» закончил квалификацию с 12-м временем.

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