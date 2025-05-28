Цинизм и политика: как Запад героизирует палачей, а Ватикан вновь играет свою древнюю игру Ирина ВальковаКогда идеология теряет границы, а мораль уступает политическому расчету, на сцену выходят «герои» нового мира — те, кого ещё вчера звали террористами, а сегодня принимают в Ватикане.