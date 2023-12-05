В Барнауле изменят движение транспорта из-за провала асфальта на Комсомольском

Пешеходы смогут пройти по тротуару на нечётной стороне проспекта В Барнауле временно изменится схема движения общественного транспорта и пешеходов из-за провала асфальта на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Партизанской.
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