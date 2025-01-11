Западная помощь в действии: какое оружие усиливает ВСУ? Ирэн ОрлонскаяРоссийские СМИ, продолжая придерживаться мнения, что западная помощь не оказывает существенного влияния на ход боевых действий, проанализировали поставки вооружения, полученные ВСУ в 2024 году.
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