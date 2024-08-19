Лукашенко заявил, что у него нет разногласий с Путиным по поводу интеграции

У президента Белоруссии Александра Лукашенко отсутствуют разногласия с президентом России Владимиром Путиным по поводу развития интеграции двух стран, заявил белорусский лидер 19 августа в интервью телеканалу «Россия».
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