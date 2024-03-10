Пленный сознался, как британские психологи внушают украинским солдатам русофобию Ольга ВайленкоПленный боец 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бучок в своих утверждениях раскрыл мрачные аспекты обучения, проводимого британскими инструкторами в рамках подготовки украинских военных.
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