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Пленный сознался, как британские психологи внушают украинским солдатам русофобию

Пленный сознался, как британские психологи внушают украинским солдатам русофобию

Пленный сознался, как британские психологи внушают украинским солдатам русофобию Ольга ВайленкоПленный боец 24-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бучок в своих утверждениях раскрыл мрачные аспекты обучения, проводимого британскими инструкторами в рамках подготовки украинских военных.

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