Устрицы способны очистить бак воды за час. Эксперимент с двумя аквариумами на видео

«Устрицы — фильтраторы, которые могут очищать целые заливы!» — кто не видел эти ролики, где десяток раковин за час превращают мутный аквариум в кристально чистую воду? Экологи и активисты часто заявляют, что каждая устрица способна прогнать через себя почти 200 литров воды в сутки.
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