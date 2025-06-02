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Устрицы способны очистить бак воды за час. Эксперимент с двумя аквариумами на видео

Устрицы способны очистить бак воды за час. Эксперимент с двумя аквариумами на видео

«Устрицы — фильтраторы, которые могут очищать целые заливы!» — кто не видел эти ролики, где десяток раковин за час превращают мутный аквариум в кристально чистую воду? Экологи и активисты часто заявляют, что каждая устрица способна прогнать через себя почти 200 литров воды в сутки.

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Комментарии
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S
Serg
у меня в аквариумах вместо фильтров &quot;работали&quot; речные беззубки и вода действительно была кристальной. Только две проблемы- на одну беззубку объем аквариума должен быть не менее 100 литров и весной их нужно &quot;отпускать&quot; в природный водоем, т.к. личинки беззубок паразитируют на жабрах рыб и могут погубить аквариумных рыбок.
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