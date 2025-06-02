Устрицы способны очистить бак воды за час. Эксперимент с двумя аквариумами на видео

S

Serg

у меня в аквариумах вместо фильтров "работали" речные беззубки и вода действительно была кристальной. Только две проблемы- на одну беззубку объем аквариума должен быть не менее 100 литров и весной их нужно "отпускать" в природный водоем, т.к. личинки беззубок паразитируют на жабрах рыб и могут погубить аквариумных рыбок.