С грядки на стол: как обрабатывать овощи и зелень, чтобы не заболеть

Сусанна АБЛЯЛИМОВА, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени.
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