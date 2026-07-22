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Крымская газета

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С грядки на стол: как обрабатывать овощи и зелень, чтобы не заболеть

С грядки на стол: как обрабатывать овощи и зелень, чтобы не заболеть

Сусанна АБЛЯЛИМОВА, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Лето – щедрая пора овощей, фруктов, ягод и зелени.

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