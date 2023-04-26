«АвтоВАЗ» установит потолок цен для дилеров на автомобили Lada

Отечественный «АвтоВАЗ” намерен установить предельный потолок цен на автомобили бренда Lada. На выставке “Иннопром» в Узбекистане глава «АвтоВАЗ” Максим Соколов сообщил о том, что компания сама намеревается контролировать цены на автомобили «Лада”.