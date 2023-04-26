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«АвтоВАЗ» установит потолок цен для дилеров на автомобили Lada

«АвтоВАЗ» установит потолок цен для дилеров на автомобили Lada

Отечественный «АвтоВАЗ” намерен установить предельный потолок цен на автомобили бренда Lada. На выставке “Иннопром» в Узбекистане глава «АвтоВАЗ” Максим Соколов сообщил о том, что компания сама намеревается контролировать цены на автомобили «Лада”.

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