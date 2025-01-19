Болтон: Трамп может пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына 

Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, в интервью японскому телеканалу NHK допустил высокую вероятность того, что в свой второй срок Трамп или пригласит лидера КНДР в США, или же сам посетит Пхеньян.