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Русская весна

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Болтон: Трамп может пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына 

Болтон: Трамп может пригласить в Вашингтон лидера КНДР Ким Чен Ына 

Джон Болтон, который был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в его первый президентский срок, в интервью японскому телеканалу NHK допустил высокую вероятность того, что в свой второй срок Трамп или пригласит лидера КНДР в США, или же сам посетит Пхеньян.

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