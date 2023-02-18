Михаил Диунов заявил о готовности Польши нарушать закон ради причинения вреда России

Польские власти готовы нарушать закон, чтобы досадить России. К такому выводу можно прийти после слов пресс-секретаря кабинета министров Польши Петра Мюллера, заявил кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с ФАН.