Федеральное агентство новостей №1

7 007 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Сим
    Он может обратиться к Путину в любой момент, совсем не обязательно для этого лететь в Польшу. Или он думает, что из П...Кирби: Байден мож...
  • Михаил Новиков
    Это ещё недоразумение с рожей обосравшегося дебила, умничает. А сейчас хохлопидары не вашими кассетными боеприпасами ...НАТО не даст Укра...
  • Фаина Юсупова
    Все терористы находятся около южных границ наших бывших республик.Их подготовили Американцы и всегда снабжали оружием...Ирак сообщил о по...

Михаил Диунов заявил о готовности Польши нарушать закон ради причинения вреда России

Михаил Диунов заявил о готовности Польши нарушать закон ради причинения вреда России

Польские власти готовы нарушать закон, чтобы досадить России. К такому выводу можно прийти после слов пресс-секретаря кабинета министров Польши Петра Мюллера, заявил кандидат исторических наук, антрополог и публицист Михаил Диунов в беседе с ФАН.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх